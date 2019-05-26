لوكا يوفيتش يحول حلم ريال مدريد إلى كابوس
الأحد 26/مايو/2019 - 01:59 م
علي نبوي
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أكد لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني والمرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أنه يفضل اللعب في إنجلترا أو إيطاليا.
وتحدث لوكا يوفيتش
لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن الدوريات التي تناسب طريقة لعبه ويحب أن ينضم
إليها والمنافسة فيها يوماً ما بعيداً عن اللعب مع إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.
وخص لوكا يوفيتش
في تصريحاته الحديث عن الدوري الإنجليزي والإيطالي دون التعليق عن إمكانية لعب في الدوري
الإسباني على الرغم من ارتباطه الشديد بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وقال لوكا يوفيتش:
"على المستوى البدني فالأمر مطلوب جداً في الدوري الألماني، اللعب في البونذليجا
يتطلب القوة ولكن بعد اللعب أمام تشيلسي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي، أحببت أكثر
فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي والإيطالي وأعتقد أنهما المفضلان لي بسبب طريقة لعبي".
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