ما هي علامات ليلة القدر؟

ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ومن علامات ليلة القدر ما يلي:





- صفاء سمائها وسطوع نورها

- طمأنينة القلب فيها

- انشراح صدر المؤمن

- الرياح فيها ساكنة





أما العلامات التي تظهر بعدها فذكر منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث ابن ابى كعب رضى الله عنه انه قال:"أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".