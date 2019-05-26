ما هي علامات ليلة القدر؟
الأحد 26/مايو/2019 - 01:59 م
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ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ومن علامات ليلة القدر ما يلي:
- صفاء سمائها وسطوع نورها
- طمأنينة القلب فيها
- انشراح صدر المؤمن
- الرياح فيها ساكنة
أما العلامات التي تظهر بعدها فذكر منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث ابن ابى كعب رضى الله عنه انه قال:"أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".
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