الحبس سنة مع الشغل لـ4 أشخاص استعرضوا القوة على جيرانهم بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

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حكمت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، على 4 أشخاص، بالحبس سنة مع الشغل، لاستعراضهم القوة وترويع جيرانهم بسبب خلافات الجيرة.



وتعود أحداث القضية رقم 2766 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، ليوم 28 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول كلا من: "انتصار محفوظ علي محفوظ" 47 سنة، ربة منزل، و"زينب إبراهيم محمد" و"محمود إبراهيم عيسى" 27 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد" 28 سنة، سائق، مُقيمين بعزبة "أحمد موسى" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابين بجروح قطعية وطلقات نارية.



وبالانتقال وسؤال المصابين، اتهموا كلا من: "تامر ش إ" وشقيقه "سعيد" و"ربيع إ ال" ونجل شقيقه "غريب غ إ ال"، مُقيمين بذات القرية، باتعدي عليهم بأسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم بسبب خلافات سابقة بينهم، فيما توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، إلى صحة الواقعة والاتهام، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.