اليوم.. شاب مصري ينافس في انتخابات البرلمان الأوروبي

ينافس الشاب ميسرة سليمان، أحد المصريين المقيمين فى النمسا، على قائمة حزب الشعب، بانتخابات البرلمان الأوروبي.





ودعا أبناء الجالية المصرية فى النمسا، المصريين المقيمين بالنمسا بانتخاب ميسرة سليمان، موجهين باختيار حزب الشعب فى أعلى ‏القائمة ÖV.





وقال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى المقيم فى النمسا ومؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج، إن كثيرين من أبناء الجالية المصرية فى النمسا حرصوا على المشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى، كما حرصوا على أن تكون أصواتهم للمرشح المصرى عن حزب الشعب، الذى يرأسه المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، متابعا: "هناك دعوات عديدة من المصريين لتحفيز أبناء الجالية على استمرار النزول وانتخاب ميسرة".