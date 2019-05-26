عاجل.. تصريح هام لمندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة عن الرئيس السيسي

"إدريس": السيسي يولي اهتماما بتطوير البنية التحتية "القارية"





قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إن هناك الاهتمام خاص، يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير البنية التحتية "القارية"، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية "القارية".





وأضاف خلال الاحتفالية التي أقامها وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمشاركة البعثات الأفريقية بنيويورك، بمناسبة "يوم أفريقيا" التي عقدت بمقر الأمم المتحدة، أن الأولوية التي يوليها الرئيس السيسي؛ لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تتولى مصر ريادته في إطار الاتحاد الأفريقي، والجهود التي تقوم بها مصر على مختلف الأصعدة للدفاع عن المصالح الأفريقية.





وأشار إلى المسافة الكبيرة التي قطعتها القارة الأفريقية على صعيد التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منذ أن قرر الآباء "المؤسسون" إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 حتى الآن.





ونوه بأهمية مواصلة الجهود المشتركة للدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي لا تزال قائمة تحقيقًا لآمال وتطلعات الشعوب الأفريقية.





وأكد تشرف مصر برئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، واستعراض الملامح الرئيسية لبرنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019.



