الإفتاء تحث لإغتنام العشر الأواخر من رمضان من خلال فيديو موشن جرافيك
الأحد 26/مايو/2019 - 01:56 م
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حثت دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها فى الدنيا والآخرة.
فعن عَائِشَة رضى الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ».
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