"الري" تكثف أعمال إزالة التعديات المقامة على حرم نهر النيل
الأحد 26/مايو/2019 - 01:54 م
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يكثف قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، عقب إجارة عيد الفطر، أعمال إزالة التعديات المقامة على حرم نهر النيل فى كل المحافظات للانتهاء منها بنهاية العام الحالى، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والمحافظات.
وكشف آخر تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تمت إزالة 45 ألف و 769 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة تم تحريرها قبل يناير 2015.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و 744 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى
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