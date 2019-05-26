ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الري" تكثف أعمال إزالة التعديات المقامة على حرم نهر النيل

الأحد 26/مايو/2019 - 01:54 م
الري تكثف أعمال إزالة التعديات المقامة على حرم نهر النيل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يكثف قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، عقب إجارة عيد الفطر، أعمال إزالة التعديات المقامة على حرم نهر النيل فى كل المحافظات للانتهاء منها بنهاية العام الحالى، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والمحافظات.
 
وكشف آخر تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تمت إزالة 45 ألف و 769 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة تم تحريرها قبل يناير 2015.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و 744 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى

Advertisements
المزيد عن: وزارة الري مصر اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب