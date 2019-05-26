"البيئة": غياب المدافن الصحية السبب الرئيسي لتراكم القمامة

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قالت الدكتورة ناهد يوسف الديب، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، وتم اتخاذ خطوات سريعة في التنفيذ وتحديد أولويات التنفيذ.



وأوضحت "الديب"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن العمل جاري على 3 برامج أساسية تتمثل في البنية التحتية والتي تشمل المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن، مشيرة إلى أنه تم تحديد العامين المقبلين لإنشاء البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من جميع المصانع على مستوى الجمهورية خلال 4 سنوات المقبلة، وتم عرض الخطة على الرئيس السيسي، والتوصية بالبدء في التنفيذ بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة.



وتابعت، أن البرنامج الثاني يتعلق بعقود التشغيل ويشمل عملية الجمع والنقل والدفن وإعادة التدوير، منوهة إلى أن المنظومة تتضمن إنساء مدافن صحية جديدة، حيث أنه لا يوجد حاليًا سوى مدفنين أو ثلاثة مدافن على مستوى الجمهورية، وهذا السبب الرئيسي لتراكم القمامة في الشارع، مؤكدة أن الجمع السكني من المنازل أولوية أولى بهذه المنظومة، وسيكون هناك تعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الأمر.



ونوهت رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن البرنامج الثالث يتمثل في التوعية وزيادة الوعي لدى المواطنين، من خلال حملات التوعية، وتوعية الطلاب في المدارس لجميع الفئات العمرية، بضرورة فصل المخلفات العضوية عن باقي المخلفات.

