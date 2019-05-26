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ليروي ساني وفيس بوك يشعلان أزمة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

الأحد 26/مايو/2019 - 01:49 م
ليروي ساني وفيس بوك يشعلان أزمة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ
ساني
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علي نبوي
 
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أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غضبها من قيام نادي بايرن ميونيخ الألماني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتعبير عن اهتمام النادي البافاري بالحصول على خدمات الدولي الألماني ليروي ساني لاعب السيتيزن.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية إن السيتي غاضب من الطريقة التي استخدمها البايرن للتعبير عن رغبتهم واهتمامهم بضم ساني.

 

وأضافت الصحيفة بن إدارة النادي الإنجليزي ستحدد مبلغ ١٠٠ مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل ساني، في حالة فشل المفاوضات في تجديد عقده مع النادي.

 

ويسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع اللاعب الألماني لتعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وأريين روبن.

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المزيد عن: مانشستر سيتي ليروي ساني ‏بايرن ميونيخ اخبار الرياضة
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