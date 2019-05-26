نبيل الحلفاوي يعلن دعمه لفريق نادي الزمالك

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أعلن الفنان نبيل الحلفاوى، دعمه لنادى الزمالك اليوم فى المباراة الصعبة أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.



وكتب "الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "دعمي للمنافس المحلي بصفته ممثلا للكرة المصرية في الكونفدرالية.. يختلف معي الكثيرون وهذا أمر عادي ومتوقع بل وأكدت أن هذا هو موقف الأغلبية بين مشجعي العالم.. المؤسف حقا أن نصل لدرجة تتجاوز رفض دعم المنافس. نصل لدرجة ألا يصدق البعض أصلا أن هناك من يمكن أن يدعمه كممثل لناديه وبلده".