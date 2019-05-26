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تطهير شبكة الصرف الصحي بدرب النافع وحرازة بالفيوم

الأحد 26/مايو/2019 - 12:45 م
تطهير شبكة الصرف الصحي بدرب النافع وحرازة بالفيوم
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ريهام على
 
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 قام فريق الشبكات والغواصين بتطهير شبكة صرف صحى درب النافع وحرازة وسط مدينة الفيوم، وذلك بناءًا على توجيهات وتعليمات السيد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أن جارى تنفيذ وعمل الصيانات الوقائية لخطوط وشبكات الصرف الصحي حتى لا تحدث هناك اى انسدادات أو طفوحات مفاجئة حيث تم تسليك وتطهير الشبكة بالكامل بمنطقة النافع وحرازة من الرواسب والعوالق التى تعوق تدفق المياه داخل الخطوط .

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء القمامة والمواد الصلبة داخل غرف التفتيش أو دورات المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى لأنها ملكية عامة للجميع ويجب علينا المحافظة عليها.
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