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فارس كرم يستعد لطرح "سمع" على "يوتيوب"

الأحد 26/مايو/2019 - 12:42 م
فارس كرم يستعد لطرح سمع على يوتيوب
فارس كرم
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الفجر الفني
 
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يترقب الجمهور ومحبو النجم اللبناني فارس كرم، طرح فيديو كليب أغنية “سمع” مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأطلق عشاق فارس العد التنازلي لإطلاق الكليب المنتظر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أعربوا عن حماسهم للعمل.

وكان فارس كرم قد انتهى من تصوير الأغنية منذ فترة مع المخرج هاس غدّار، ليكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من ألبومه الأخير “44:36”.

أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وحققت ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة بنسبخة الـLyrics Video عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.
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