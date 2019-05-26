الجيش اليمني يأسر خبراء ألغام حوثيين في الجوف

أفشل الجيش اليمني، مساء السبت، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وذكر قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحي البعجري في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن عددا من عناصر المليشيا حاولوا التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان .

وأكد أن قوات الجيش أحبطت المحاولة، وكبدت الميليشيا 4 قتلى، وجرح آخرين.

وأوضح أن الجيش أسر خبيري ألغام، اثناء محاولتهما زراعة عدد من العبوات الناسفة.

ولفت الى أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير طقمٍ ومصرع كل من كان على متنه.