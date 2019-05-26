ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش اليمني يأسر خبراء ألغام حوثيين في الجوف

الأحد 26/مايو/2019 - 12:43 م
الجيش اليمني يأسر خبراء ألغام حوثيين في الجوف
الجيش اليمني
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفشل الجيش اليمني، مساء السبت، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

 

وذكر قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحي البعجري في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن عددا من عناصر المليشيا حاولوا التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان .

 

وأكد أن قوات الجيش أحبطت المحاولة، وكبدت الميليشيا 4 قتلى، وجرح آخرين.

 

وأوضح أن الجيش أسر خبيري ألغام، اثناء محاولتهما زراعة عدد من العبوات الناسفة.

 

ولفت الى أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات المليشيا القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير طقمٍ ومصرع كل من كان على متنه.

Advertisements
المزيد عن: اليمن الحوثيين الجيش اليمني الجوف أسر خبراء ألغام حوثيين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب