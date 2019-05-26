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فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)

الأحد 26/مايو/2019 - 12:42 م
فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
سحور نيور هارت الرمضاني
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أحمد رمضان متولي
 
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نظمت شركة نيوهارت لإدارة المنشآت الطبية والمستشفيات سحور رمضانى للإعلان عن خطط عملها المستقبلية، شارك فيه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة بينهم الفنان نضال الشافعي والمطرب محمد نور والفنانة لقاء سويدان والفنان تامر فرج وشادي اسعد.

 

كما شارك عدد من الكتاب والصحفيين عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق وعادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة، ومن الإعلاميين شهد السحور حضور المذيعين  طارق علام ومني سالمان ورامي رضوان واحمد خيري ومها بهنسي ودينا صلاح الدين وأسماء مصطفي وميرفت المليجي واسما قنديل وأسماء رؤوف.

 

كان فى استقبال الحضور ماهر ابو طالب رئيس مجلس ادارة شركة نيوهارت ود.محمد ماهر المدير التنفيذى.

 

وخلال حفل السحور اكد ماهر ابو طالب رئيس مجلس ادارة نيوهارت ان الشركة  منذ انطلاقها قبل 11 عاما وكونها اول شركة مساهمة وطنية تتخصص فى ادارة وتشغيل وامدادات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بمعايير الجودة العالمية ، نجحت بفضل مجهود منظم لفريق عمل محترف ان  تكون علامة مضيئة فى واقع المؤسسات الطبية المصرية بتحويل مستشفيات المعلمين بالجزيرة ومستشفي الانجلو ومستشفي النهار المؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها العلاجية للمصريين والاخوة العرب وفق احدث بروتوكولات العلاج فى العالم وعن طريق فرق طبية مدربة وأجهزة هى الاحدث فى علاج الكثير من الإمراض كذلك نجحت فى تقديم خدمة طبية مميزة لمرضى الاورام من خلال انشاء اول مركز علاج أورام بالإشعاع بمدينة المنصورة مزود بجهاز المعجل الخطى لعلاج الاورام بالإشعاع وهو الجهاز الوحيد فى منطقة الدلتا الذى يعمل وفق تكنولوجيا ال4D.

 

واضاف أبوطالب ان  نيو هارت تقدم خدماتها الطبية للمصريين والعرب فاحتضنت الاخوة اليمنيين جرحى ومصابى الحرب ومازالت تقدم لهم  كافة الخدمات الطبية المطلوبة  .

 

من جانبه اكد د.محمد ماهر المدير التنفيذى لنيوهارت ان الشركة بصدد اطلاق سلسلة من المبادرات الاهلية خدمة للمجتمع المصرى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية منها اطلاق مبادرة "صحة المعلم اولا " والتي تستهدف الكشف المبكر على كل المعلمين ومبادرة نبض حياة لعلاج مرض القلب بالمجان.

فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة يشاركون سحور نيور هارت الرمضاني (صور)
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