موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019.. الصف الثالث الإعدادي

ذكر أحمد خيري، المتحدث الإعلامي بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 سيتم إعلانها نهاية الأسبوع الحالي، حيث سوف تعلن النتائج للطلاب بوابة التعليم الأساسي لنتائج الشهادات بالمرحلة الإعدادية وسنوات النقل بكافة المراحل، وتوفر الاستعلام للطلاب عبر بوابتها الرسمية بكل سهولة ويسر خلال أيام من انتهاء أعمال التصحيح.





اعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تعمل على مرحلة تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، لإظهارها لجميع الطلاب نهاية هذا الأسبوع فور اعتمادها مباشرة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية.





يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظة، حيث تنشر النتائج فور اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال، والذي يعلن في الحال نسبة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، وترتيب الإدارات التعليمية الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى في ارتفاع نسب النجاح، كما سوف يتقدم بتهنئة إلى الطلاب الناجحين والمتفوقين وحثهم على مزيد من الجهد لنهضة بلدهم ورفعة الوطن.





نوفر لكم رابط الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والتي انطلقت في الأعوام الخمسة الأخيرة وهي بوابة القاهرة التعليمية، والتي توفر للطلاب الاستعلام الإلكتروني عن كافة النتائج بكل سهولة، كما توفر أرقام أرضية لسهولة الوصول إلى نتيجة الإعدادية 2019، واعرف نتيجتك بتلك الخطوات؛





الرجاء الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة من هنا

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019:

تقدم 156 ألف و995 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في الفترة من 20 يناير وحتى 24 يناير بالأسبوع الماضي، ولقد تابع السيد المحافظ، سير عملية الامتحانات باللجان، وتم استكمالها دون شكاوى، ولكن قام التعليم بحل المشكلة التي وقعت في مادة العلوم، وذلك بأن تمنح كل طالب نصف درجة، بعد أن جاء بها خطأ.





واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أحمد عطية أن المديرية كافحت كافة أنواع الغش وأي تسريبات إلكترونية قبل الامتحانات، وأن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وجدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول واضحة دون وجود صعوبات، كما كانت اللغات الأجنبية الثلاث خالية من الأخطاء، من أجل أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية مرضية لكافة الطلاب وأولياء الأمور.