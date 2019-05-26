إندونيسيا تحظر طائرات بوينج 737 ماكس 8 من الطيران خلال موسم العيد

صرح وزير المواصلات الإندونيسي، بودي ساريا، بأن طائرات بوينج 737 ماكس 8 تظل محظورة بحيث لا يمكن تشغيل هذه الطائرات لنقل الركاب خلال موسم عطلة عيد الفطر.

صرح وزير المواصلات الإندونيسي، بودي ساريا، بأن طائرات بوينج 737 ماكس 8 تظل محظورة بحيث لا يمكن تشغيل هذه الطائرات لنقل الركاب خلال موسم عطلة عيد الفطر.