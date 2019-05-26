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إصابة 3 مواطنين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الأحد 26/مايو/2019 - 12:40 م
إصابة 3 مواطنين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أصيب ثلاث أشخاص بالإسكندرية، اليوم الأحد، على إثر انهيار شرفة عقار بمنطقة العصافره قبلى، شرقي المحافظة.

تلقى العميد خالد كشك، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط شرفة من عقار بأول شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وتم علي الفور تكليف المندوب المختص من الإدارة الهندسية، بالإنتقال للموقع ومعاينة العقار، وتبين بالمعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وميزانين وتسعة طوابق علوية وأعمدة الطابق العاشر.

وتبين أن الشرفة التي سقطت هي شرفة بالطابق الثامن علوي للعقار بشارع ملك حفني مع شارع عبدالعزيز رضوان رقم 1، وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.

وعلي صعيد آخر توجه العميد خالد كشك رئيس الحي، إلى مستشفى شرق المدينة للإطمئنان على المصابين، وللتأكد من أن حالتهم الصحية على ما يُرام إلي أن تم خروجهم من المستشفي، وإجراء التحاليل الطبية الأزمة.
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