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يعرض في الخليج يوم 13 يونيو.. المحقق كونان 23 يُزيح "آفنجزر" عن القائمة في اليابان.

الأحد 26/مايو/2019 - 12:39 م
يعرض في الخليج يوم 13 يونيو.. المحقق كونان 23 يُزيح آفنجزر عن القائمة في اليابان.
المحقق كونان
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أحمد رمضان متولي
 
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نجح فيلم المحقق كونان 23 بإبطال مفعول فيلم Avengers: Endgame بعد تصدّره شباك التذاكر الياباني، بحجم إيرادات بلغت 5 مليون دولار أمريكي، ليُزيح بذلك الفيلم الأخير من سلسلة آفنجرز عن القائمة. وشهِد فيلم المحقق كونان الجديد Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire إقبالًا كبيرًا منذ عرضه أول مرة في 12 أبريل بالسينما اليابانية.

 

واحتل فيلم المحقق كونان 23، المرتبة الأولى في اليابان، خلال الأسابيع الأولى من عرضه حتى صدور فيلم Avengers: Endgame، وانتزاعه التصنيف الأول. ليعود فيلم المحقق الصغير مجددًا في الأسبوع الرابع إلى صدارة الترتيب، ويتجاوز كل من فيلم مارفل وفيلم Pokémon Detective Pikachu أيضًا.

 

وينتظر المشاهدون في اليابان شهر أبريل من كل عام لحضور فيلم جديد من سلسلة أفلام المحقق كونان، وذلك منذ عام 1997، حيث شهِد عرض أول فيلم من أفلام سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة.

 

ويُعتبر هذا الفيلم الأول في السلسلة الذي تجري أحداثه خارج اليابان حيث ستكون في سنغافورة هذه المرة، وتتركز حول جريمة قتل تحصل أثناء محاولة أحد اللصوص سرقة أضخم جوهرة في العالم، ليأتي دور المحقق كونان في حلّ اللغز وكشف ملابسات الجريمة.

 

ومن المتوقع أن يصل تأثير المحقق كونان إلى العالم العربي خلال الأسابيع المقبلة، حيث أكدت سبيستون بيكتشرز، الشركة المتخصصة بنشر وتوزيع أفلام الأنمي والكرتون في المنطقة العربية، في تصريح خاص، أنّ فيلم المحقق كونان الجديد قادم إلى دور السينما بالخليج في 13 يونيو المقبل، وسيتوّفر باللغة اليابانية مع ترجمة إنجليزية و عربية و أيضا بدبلجة عربيّة مع جانب الترجمة الإنجليزية.

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