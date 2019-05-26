أضخم صفقة في تاريخ ريال مدريد

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني خطة تدعيم صفوف الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية.









وليست المرة الأولى التي يجد فيها ريال مدريد نفسه مضطرا للدخول في الميركاتو الصيفي فالرئيس فلورنتينو بيريز أنفق 254 مليون يورو عام 2009 للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي كريم بنزيمة وغيرهم، ولكن في هذا الميركاتو سيكسر الريال هذا الرقم.









وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البرازيلي رودريجو (45 مليونا) ومواطنه المدافع ميليتاو (50 مليونا)، وهناك المزيد من اللاعبين على قائمة القادمين إلى السنتياغو برنابيو.









وإذا انتقل نجم تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد إلى مدريد فإن الصفقة لن تقل قيمتها عن مئة مليون يورو وسيصل الرقم إلى 195 مليونا.









وإضافة إلى اللاعبين الثلاثة، هناك المهاجم البوسني لوكا يوفيتش مقابل 60 مليونا، غير أن الإنفاق لن يتوقف هنا فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع ظهير أيسر، والأقرب هو الفرنسي فيرلاند ميندي، وقد تصل الصفقة إلى نحو 30 مليونا فضلا عن الفرنسي بول بوجبا الذي يطلبه "زيزو"، وقد يكلف الفريق 140 مليون يورو وحتى لو لم ينجح في التعاقد مع بعض اللاعبين، فإن أمثال الدانماركي كريستيان إريكسن لن تقل قيمته عن 100 مليون يورو.









هذه الأرقام بلغت هذا الحد، دون الحديث عن احتمال ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.



