ظهرت الآن| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية
الأحد 26/مايو/2019 - 12:32 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، ظهرت الآن، واعتمدها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد.
واعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظ كفر الشيخ، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك.
وقدم المحافظ التهنئة للطلاب على النجاح والتفوق، مؤكدًا دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لدعم العملية التعليمية.
ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، من خلال الضغط هنا.
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