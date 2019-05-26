هاني البحيري ونجوم المجتمع فى حفل السحور السنوي للدكتور عمرو عسل (صور)

أقام الدكتور عمرو عسل، والسيدة حرمه مروه رشدان، حفل السحور السنوي فى منزلهما فى حضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والشخصيات العامة من بينهم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ومن نجوم المجتمع وليد شتله وحرمه مي المعايرجي واحمد الديب وحرمه سارة المعايرجي وخالد حجازي وحرمه وطارق عميرة وحرمة نهى فتحي ومحمد عميرة وحرمه رنا جرانت ومحمد عتريس وحرمه ربا جرانت وشريف حمودة وحرمه صافي قايد ومحمد التاجوري وحرمه ومحمد ابو العلا وحرمه ومحمد المرشدي ومحمد مظلوم ومحمد متولي والدكتور اميمة واميرة ادريس والدكتور اشرف صلاح وم اشرف القصراوي وحرمه ومحمد نشأت وحرمه وعمرو فارس وحرمه د. هاني شريف وحرمه مايسه لطفي ود. حاتم شريف ومالك الحسامي ورانيا عبد الوهاب وحسام مرزوق وحرمه ولطفي حسن وحرمه وسالي الترجمان وشريف امين وحرمه ونيفين الجيار ويسرية عبد الرازق ونشوى نصحي، وغيرهم من الحضور.

وأخذ الحضور الصور التذكارية فى أجواء رمضانية اتسمت بالبهجة.