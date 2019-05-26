صدمة جديدة لآمال برشلونة
الأحد 26/مايو/2019 - 12:28 م
الفجر الرياضي
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تعرض البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة لإصابة جديدة إثر مشاركته أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ووفقاً لموقع
"جول" العالمي بنسخته البرازيلية، فإن "كوتينيو غادر ملعب المباراة
متأثرًا بإصابة في الركبة، وتم فحصه على يد الجهاز الطبي للبارسا".
وأوضح الموقع،
أن "هناك قلق بشأن موقف كوتينيو من المشاركة في منافسات كوبا أميركا، التي تستضيفها
دولته البرازيل، والتي تنطلق يوم 15 من شهر حزيران المقبل".
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