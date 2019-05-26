بسبب "ركنة سيارة".. تاجر سيارات يطعن عاملا بـ"سكين" في شبرا



وكان قد تلقى العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبر الخيمة، إخطارا من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "شريف. ا . م" 35 سنة،عامل ومقيم المنشيه الجديدة دائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.



وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، حدوث مشاده كلامية بين المصاب والمدعو "محمد.ج .م" 34سنة، تاجر سيارات ومقيم ذات العنوان،بسبب الخلاف على أولوية ركن سيارة أحد أقارب المصاب أمام منزل المتهم حال زيارته له لتناول وجبة الإفطار بمنزله،تطورت لمشاجره قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي المصاب بسلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابته وفر هاربًا.



وتمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث القسم،من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتهم أهلية المصاب بإحداث تلفيات بالسياره خاصته.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10758 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



طعن تاجر سيارات، عاملا بسكين إثر مشاجرة بينهما للخلاف على ركن سيارة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وجرى تحويل المصاب لمستشفى معهد ناصر وتولت النيابة التحقيق.