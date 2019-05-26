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صلاح حليمة: نتوقع إجازة رسمية في مصر بمناسبة يوم إفريقيا

الأحد 26/مايو/2019 - 12:29 م
صلاح حليمة: نتوقع إجازة رسمية في مصر بمناسبة يوم إفريقيا
صلاح حليمة
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هدى عبدالرازق
 
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قال صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشئون الأفريقية، إن هناك دول أفريقية تعتبر يوم أفريقيا إجازة رسمية، متوقعًا أن تعلن مصر يوم أفريقيا إجازة رسمية خاصة مع التوجه المصري الأفريقي في الفترة الحالية.

وأشار "حليمة"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم أفريقيا تحمل رؤية عن إمكانية مصر في قيادة عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
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