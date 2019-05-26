الأهلي يجهز أحمد الشيخ ببرنامج تأهيل جديد
الأحد 26/مايو/2019 - 12:23 م
علي نبوي
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يؤدي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.
وتعرض أحمد
الشيخ للإصابة في تدريب الأهلي واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من
جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي
يخضع له.
ويؤدي الأهلي تدريباته
يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
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