سكودا تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة Citigo-E
الأحد 26/مايو/2019 - 12:22 م
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كشفت شركة سكودا عن إطلاق النسخة الكهربائية من سيارتها Citigo الصغيرة والمقرر طرحها في الأسواق العالمية مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Citigo-E الكهربائية تتميز من خلال بعض الرتوش التصميمية البسيطة، كما أنها تعتمد على محرك كهربائي بقوة 61 كيلووات/83 حصان مع مدى السير 265 كلم.
ولم تذكر شركة سكودا المزيد عن معدلات الأداء، ولا سعة البطارية أو حتى سعر السيارة البالغ طولها 3.60 متر، ولكن سكودا أشارت إلى أن السيارة لن تستمر لفترة طويلة الموديل الوحيد لسكودا المعتمد على نظام الدفع الكهربائي.
وتخطط الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لتقديم موديلين كهربائيين على الأقل خلال العامين القادمين اعتماد على الوحدات التركيبية MEB.
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