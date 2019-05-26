"التعبئة والأحصاء": ارتفاع فى صادرات القطن المصري بالربع الأول

كشف ، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2018 / 2019 الصادرة من الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الاحد، عن أن إجمالى صادرات القطن بلغت نحو 579.3 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (ديسمبر2018/ فبراير2019 ) مقابل379.7 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة زيادة قـــدرها 6.52٪ نتيجة لزيادة إنتاج القطن.





بلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 36.6ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2018/ فبراير 2019 ) مقـابل 47.2 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 5.22٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج .



