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"التعبئة والأحصاء": ارتفاع فى صادرات القطن المصري بالربع الأول

الأحد 26/مايو/2019 - 11:03 ص
التعبئة والأحصاء: ارتفاع فى صادرات القطن المصري بالربع الأول
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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كشف ، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2018 / 2019 الصادرة من الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الاحد، عن أن إجمالى صادرات القطن بلغت نحو 579.3 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (ديسمبر2018/ فبراير2019 ) مقابل379.7  ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة  من الموســــــم الســـابق بنسبة زيادة قـــدرها 6.52٪ نتيجة لزيادة إنتاج القطن.  

بلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة  36.6ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة  (ديسمبر2018/ فبراير 2019 )  مقـابل 47.2 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق  بنسبة انخفاض قدرها  5.22٪ وذلك لتوقف  بعض مصانع الغزل عن الانتاج .

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