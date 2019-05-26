الأمطار ترفع منسوب المياه في سدود بيشة

ارتفع منسوب المياه في السدود جراء هطول الأمطار وجريان الأودية بمحافظة بيشة ومركزها منذ مطلع شهر رمضان.





وبلغ ارتفاع المياه في سد الملك فهد ٤٤:٤٥ مترًا، وسد تباله ٢٢:٨٥ مترًا، وسد هرجاب ١١ مترا، وسد قطبه ١٤ مترًا، وسد مسكه ٦ أمتار.





وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني، أن الأمطار التي تشهدها المحافظة تساهم بشكل كبير في زيادة كمية المياه الجوفية، التي تنعكس بدورها على الإنتاج الزراعي والاستفادة منها في ري النخيل والمحاصيل.