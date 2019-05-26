انتشال مواطن وجثة آخر ابتلعتهما سيول وادي السني بأضم

عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على مفقودي وادي السني؛ حيث انتشلت أحدهما حيًّا فيما فارق الآخر الحياة.





وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الشخص الذي تم إنقاذه، كان على بعد 800 متر من موقع جرفه بالسيول، بينما عثر على جثة الآخر على بعد 15 كيلومترًا من الموقع.





وكان الدفاع المدني بمحافظة أضم تلقى بلاغًا مفاده، اكتشاف سيارة جرفتها المياه وبها اثنان من المواطنين عَلِقَا بها، بينما انتقلت فرق الإنقاذ لمباشرة الحادث، وعثرت على السيارة وقد غمرتها المياه، لتبدأ عمليات البحث عنهما إلى أن انتشلتهما.