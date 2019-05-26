الحلقة العشرون مسلسل زلزال رمضان 2019

في الحلقة 20 من مسلسل زلزال يطلب ربيع الذي يجسده حسام داغر من خاله خليل أن ينقل والدته من مستشفى عام إلى خاص، بعد تدهور الحالة الصحية التي تمر بها، وأنفقت أم سمير مع زلزال ليجلب لها سمير ابنها بعد ما سرق منها مبلغ بقيمة ثلاثة ألاف جنيهاً.





يذكر أن مسلسل زلزال من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، ويؤدي بطولته النجم محمد رمضان، رفقة كوكبة أخرى من ألمع نجوم الفن وعلى رأسهم حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.ط



