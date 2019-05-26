البورصة توقف التعامل علي سهم "جلوبال تليكوم "
الأحد 26/مايو/2019 - 11:00 ص
نيفين سمير
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قررت البورصة إيفاف التعامل على اسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة اعتبارا من جلسة تداول اليوم .
وأوضحت البورصة في بيان لها أنه تم الإيقاف لحين نشر افصاح للرد علي ماتم نشره بعنوان "الضرائب تتوصل لتسوية مع جلوبال تيلكوم مقابل ملياري جنيه.
ونشرت بعض الصحف ، أنه قد قال مصدران حكوميان أن مصلحة الضرائب وشركة جلوبال تيلكوم توصلتا إلى تسوية لحل نزاع ضريبي قائم منذ العام الماضي مقابل ملياري جنيه.
وأضاف المصدران أن ممثلين عن الشركة سيعقدون اجتماعا غدا الاثنين مع وزير المالية محمد معيط لإنهاء التسوية. وقال أحد المصادر إن الهيئة اتفقت مع الشركة على تخفيض قيمة التقدير السابق لمستحقاتها من 5.5 مليار جنيه إلى مبلغ التسوية الجديد سالف الذكر. وأضاف المصدر أن ممثلين عن شركة فيون الهولندية التي تعتزم الاستحواذ على 42.3% من شركة جلوبال تليكوم حضروا الاجتماعات المتتالية مع الضرائب منذ شهر مارس الماضي. ويرى عدد من المحللين أن هذا النزاع القائم أثر على العديد من المتداولين الأفراد في البورصة وعدد من مستثمري المؤسسات النشطين، وقلص من معنويات السوق خلال الفترة الماضية.
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