مسلسل زلزال الحلقة 20 رمضان 2019
الأحد 26/مايو/2019 - 10:56 ص
الفجر الفني
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شهدت الحلقة 20 من مسلسل زلزال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، تفاصيل وأحداث جديدة حيث يطلب ربيع الذي يجسده حسام داغر من خاله خليل أن ينقل والدته من مستشفى عام إلى خاص، بعد تدهور الحالة الصحية التي تمر بها، وأنفقت أم سمير مع زلزال ليجلب لها سمير ابنها بعد ما سرق منها مبلغ بقيمة ثلاثة ألاف جنيهاً.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.
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