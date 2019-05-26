القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
الأحد 26/مايو/2019 - 10:56 ص
محمد أيمن
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ينزل فريق نادي نهضة بركان المغربي اليوم الاحد ضيفاً ثقيلاً على فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق البركاني بهدف واحد مقابل لا شيء جاء في الوقت القاتل عن طريق النجم الكونجولي لابا كودجو.
ويستعيد الزمالك في مباراة اليوم خدمات حارسه الدولي محمود عبد الرحيم " جنش " الذي غاب عن مباراة الذهاب بداعي الإيقاف بعد أن تم طرده في مباراة الدور نصف النهائي.
في المقابل يفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات مهاجمه عمر السعيد والظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بعد أن تلقيا البطاقة الصفراء الثانية في لقاء الذهاب.
ومن المنتظر أن تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على القنوات التالية
• beIN SPORTS HD 1
• beIN SPORTS HD 3 FR
• Arena Sport 3 HD Cro
• Fox Sports Eredivisie 4
• تايم سبورت.
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