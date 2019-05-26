أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد 26/5/2019

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تراجع الطلب على الحديد والأسمنت.





سجل سعر الأسمنت المسلح 818 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 793 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 805 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 815 جنيها للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 793 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 818 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 810 جنيهات للطن.





ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 820 جنيهًا، وأسمنت المسلة 790 جنيها، وسجل أسمنت السويس 793 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيها، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 805 جنيهًا.





سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2200 جنيهًا، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2360 جنيهًا، وسوبر سيناء 2260 جنيها، ورويال العادة 2285 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2260 جنيهًا للطن.





وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 720 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 735 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.





وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 858 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.





واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.





وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.





وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و 850 جنيها، وحديد المراكبي يسجل 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.