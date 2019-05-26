مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل قمر هادي
الأحد 26/مايو/2019 - 10:56 ص
الفجر الفني
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استطاع النجم هاني سلامة، أن ينال عدد كبير من المشاهدات بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل قمر هادي، ويعرض على فضائية "ON E".
تناولت الحلقة 20 من مسلسل قمر هادي بطولة الفنان هاني سلامة ومحسن محيي الدين، وعدد من النجوم، العديد من الأحداث المشوقة بعد نهاية الحلقة 19 التي تضمنت قيام عبدالجليل الذي يؤدي دوره الفنان عبدالرحيم حسن، بعرض فيديو لعصام أبوالمكارم، الذي يجسد دروه الفنان محسن محيي الدين، وهو في لقاء مع فيليب الذي يجسده الفنان تامر فرج، على هادي أبو المكارم والذي يقدم شخصيته الفنان هاني سلامة، لكي يجعله يشك في شقيقه عصام، بأنه هو المتسبب في كل ما يحدث له ويحاول أن يجعل هادي يذكر ما حدث له من البداية وتعرضه للحادث حتى يصلا إلى فكرة الوصول إلى الطبيب المعالج، فمعه بداية ما تعرض له، ولكن هادي لم يصدق أي شيء مما قاله له عبد الجليل.
وذهب هاني أبو المكارم، ضمن أحداث مسلسل قمر هادي وهنا التي تجسدها الفنانة مريم حسن، للدكتور مؤنس والذي يجسده الفنان أشرف زكي، وهو الطبيب المعالج لهادي، أثناء فترة حالة الغيبوبة التي أصابته لمدة شهرين، وانتابت "هادي" حالة من الغضب، بسبب حديث الطبيب مؤنس، وانتهت أحداث الحلقة نهاية مثيرة، حينما قام رجاء الذي يجسده الفنان رشدي الشامي بمحاولة لكي يهرب من السجن.
مسلسل قمر هادي من بطولة النجم هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ورشدى الشامى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقى .
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