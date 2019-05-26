هدف يقدم خدمات دعم التدريب والتوظيف لزوار فعاليات "فوانيس مكية"

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أعلن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برامجه ومبادراته، وذلك في فعالية "فوانيس مكية" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتضمنت مساعدة الباحثين عن عمل.





وشملت فعاليات فرع هدف المتنقل، مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج، خلال فعاليات «فوانيس مكية» في الفترة من العاشر إلى 19 رمضان،



ويسعى "هدف" من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات مُجهزة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.



