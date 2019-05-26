"فاطمة محمد علي" تحيى حفل ختام برنامج "هل هلالك٤" (صور)

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك"، مساء أمس السبت، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .





بحضور الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وعدد من قيادات ومديرى الإدارات بالقطاع ورجال الصحافة والإعلام .



