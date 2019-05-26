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نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بعيد ميلاد وليد منصور (صورة)

الأحد 26/مايو/2019 - 09:35 ص
نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بعيد ميلاد وليد منصور (صورة)
وليد منصور
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الفجر الفني
 
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احتفل وليد منصور، منظم الحفلات الشهير، بعيد ميلاده بحضور عدد من الأصدقاء والفنانين، وعدد من أقاربه والعاملين في شركته.

حضر حفل عيد الميلاد كلًا من "إيهاب توفيق، كارمن سليمان، خالد الصاوي، أياد نصار، أحمد جمال، راندا البحيري، أحمد عصام، عصام كاريكا، أيمن قنديل، محمد منصور، سارة التايب.

يذكر أن "وليد منصور" سوف يقوم بطرح فيلم "كازبلانكا" بجميع دور العرض المصرية ودول الخليج في عيد الفطر، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم "أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، محمد مفتاح، أحمد داش"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.

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