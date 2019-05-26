الحلقة 20 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
الأحد 26/مايو/2019 - 09:28 ص
الفجر الفني
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شهدت الحلقة العشرين من مسلسل ولد الغلابة، أحداثا مثيرة، حيث وقع الفنان أحمد السقا، الذي يجسد شخصية "عيسي"، في فخ أثناء حديثه مع ضابط المباحث، الذي يجسد شخصيته الفنان أشرف مصيلحي، حول وفاة أحد السجناء داخل محبسه مسمومًا، ويقصد به "عبدالقادر".
"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.
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