ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال السعودي يهدد استمرار عمر خربين مع بيراميدز

الأحد 26/مايو/2019 - 09:21 ص
الهلال السعودي يهدد استمرار عمر خربين مع بيراميدز
عمر خربين
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
طلب نادي الهلال السعودي من عمر خربين مهام الفريق المعار إلى بيراميدز الانضمام لتدريبات الفريق، بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعارته للفريق المصري.


وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن إدارة نادى الهلال السعودى أرسلت خطابات رسمية للاعبين المعارين، تمهيدا لانضمامهم لتدريبات الفريق مع بداية فترة الإعداد مثل عمر خربين الذي كان معارًا ضمن صفوف بيراميدز المصرى وأشرف بن شرقى المعار ضمن صفوف لانس الفرنسي.


 


Advertisements
المزيد عن: عمر خربين بيراميدز الهلال السعودي الدوري المصري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب