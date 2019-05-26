الهلال السعودي يهدد استمرار عمر خربين مع بيراميدز

طلب نادي الهلال السعودي من عمر خربين مهام الفريق المعار إلى بيراميدز الانضمام لتدريبات الفريق، بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعارته للفريق المصري.









وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن إدارة نادى الهلال السعودى أرسلت خطابات رسمية للاعبين المعارين، تمهيدا لانضمامهم لتدريبات الفريق مع بداية فترة الإعداد مثل عمر خربين الذي كان معارًا ضمن صفوف بيراميدز المصرى وأشرف بن شرقى المعار ضمن صفوف لانس الفرنسي.















