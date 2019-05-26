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"تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:25 ص
تايم لابس يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة
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اية حمروشي
 
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وثق مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين.

وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولًا واسعًا وإعجابًا بين المتابعين.



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