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مسلسل حدود الشر الحلقة 20 رمضان 2019

الأحد 26/مايو/2019 - 09:19 ص
مسلسل حدود الشر الحلقة 20 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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كشف جاسم عن وجود علاقة حب بين شقيقته مريم وابن عمه تركي، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل "حدود الشر" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.


اكتشف جاسم خطابًا غراميا من ابن عمه تركي لـ"مريم" في كتابها، فيوبخها ويضربها، وكذلك والدتها نعيمة، لكن مريم تدافع عن نفسها وتخبرهم بأنه لا يوجد بينهما أي شيء وتركي خطبها من والدها.


ويخبر أبو جاسم الجميع بأنه وافق على زواج عائشة من قاسم بعد أن طلبت ليلى يدها منه، لكن هذا الأمر لا يعجب نعيمة وتعبر عن رفضها، لكن عائشة تخرج وتخبرهم بموافقتها على الزواج من قاسم، وسط استغراب نعيمة وبناتها.

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