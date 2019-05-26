جبال جازان تتجمل بعد سقوط الأمطار عليها

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تجملت الجبال بجمال باهر بمحافظة العيدابي شرق جازان، وارتدت حلة خضراء فاتنة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الجبلية خلال الأيام الماضية. فيما رصدت عدسة مصور فوتوغرافي ذلك الجَمال.



ووثقت عدسة المصور سليمان الغزواني صورًا بانت فيها معالم من جمال الطبيعة في جبل صماد ووادي جبحا ببلغازي، وهي من المواقع الجميلة في محافظة العيدابي الواقعة شرق منطقة جازان.







