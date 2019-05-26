مقتل ثلاثة أطفال ورجل في حريق بإقليم كراسنويارسك الروسي

أعلنت إدارة وزارة الطوارئ العامة لشؤون إقليم كراسنويارسك الروسي، اليوم الأحد، عن وفاة ثلاثة أطفال صغار ورجل في حريق بمنزل خاص بقرية سكفورتسوفو بمقاطعة شاريبوفسكي.

وقالت الإدارة في بيان لها بهذا الشأن: "جراء الحريق لقي رجل مصرعه من الشقة رقم 1 وثلاثة أطفال من الشقة رقم 2".

ووفقا لوزارة الطوارئ وقع الحريق بقرية سكفورتسوفو في وقت مبكر من صباح يوم الأحد بمنزل خاص يتكون من أربع شقق.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار غاز بمبنى سكني في قرية "تشيستزورني" في مدينة روستوف الروسية.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة، لوكالة "سبوتنيك": "في قرية "تشيستزورني" الواقعة على شارع لينين وقع انفجار غاز في مبنى سكني مكون من طابقين، مشيرا إلى "العثور على جثة شخص وإجلاء مصابين آخرين"، ووفقا له، أسفر الانفجار عن انهيار جزئي لسطح شقتين في المبنى مسجل بهما 9 أشخاص.