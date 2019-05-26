انهيار منزل معاق سبعيني دون خسائر في الأرواح

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هبوط عدد من الأسقف لإحدي المنازل وذلك بعد هطول الأمطار بمركز قنا في محافظة محايل مساء أمس السبت دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.



فيما أشار محافظ محايل بتشكيل لجنة للوقوف على منزل المسن.



وقال عامر القنوي، ابن المسن المعاق: قبل أذان المغرب، ونحن نتجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعرنا بصوت، تبيَّن أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.



وأضاف: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي سارع فورًا إلى الموقع، وتم إخلاء المستلزمات التي نحتاج إليها. والحمد لله لم يصب أحد من الأسرة بأذى.



وبين "القنوي" أن والده في عقده الثامن، وهو مقعد منذ 7 سنوات، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.



فيما أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر، والنظر في وضع الأسرة، ومساعدتها على تجاوز ما ألمّ بها من أضرار من جراء انهيار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز قنا مساء أمس.





