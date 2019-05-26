ميسي لنجم ليفربول: أنت حمار

أكد جيمس ميلنر نجم ليفربول الإنجليزي أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وصفه بـ"الحمار"، خلال مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، شهر أبريل الماضي.













وتعرض ميسي لما يعتقد أنه عرقلة من جانب ميلنر، خلال اللقاء بين الفريقين في ملعب "كامب نو"، حيث سارع ميسي، الذي يلقب بالبرغوث، إلى النهوض غاضبًا بعد العرقلة ووجه كلمات باللغة الإسبانية لمنافسه.













وقال ميلنر الذي يتحدث بالإسبانية في تصريح لصحيفة "ميل أون صنداي"، إن ميسي قال له إنه "بورو"، وهي كلمة إسبانية تعني "حمار" مشيرًا إلى أنه بدا واضحًا أن نجم برشلونة لم يكن يدرك أنه يعرف اللغة الإسبانية.













وتابع نقلًا على لسان ميسي: "ذلك الخطأ الذي ارتكبته بحقي بسبب أنني مررت الكرة بين قدميك".













وأوضح ميلنر أنه إذا حاول اللاعب أن يوقف نجم برشلونة، فإنه لا يمكنه أن يشعر بالخوف من فكرة أن يبدو "غبيا"، وهذا ما حدث معه عندما نجح ميسي في تمرير الكرة بين قدميه.









وأضاف ميلنر "مع لاعبين مثله ميسي يجب أن تجعلهم يدركون أنك موجود وأنك لن تسمح لهم بالقيام بالأمور على طريقتهم.. عليك فقط أن تحاول إرباك نسقهم في اللعب.. أنت لا تريد أن تعرضه للأذى، لكن هذه اللعبة رياضة تعتمد على القوة الجسدية فإذا كان يدير اللعبة على طريقته، عليك أن تحاول تشويش انسجامه وتناغمه.. هذا جزء من اللعبة إنه الجزء الذهني منها".













وكان ليفربول خسر ذهابا بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، قبل أن يحقق عودة تاريخية في لقاء الإياب بملعبه، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.