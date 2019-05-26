مدافع توتنهام يتوعد: سأكرر ما فعله راموس مع محمد صلاح
الأحد 26/مايو/2019 - 08:46 ص
الفجر الرياضي
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حذر دافينسون سانشيز نجم نادي توتنهام الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونقلت صحيفة
"ديلي ستار" البريطانية عن مدافع توتنهام قوله "إن كرة القدم ليست فقط
اللعب أو استخلاص الكرة من المنافس دون لمسه لو قمت بإبعاد الكرة من قدم المنافس أشعر
بالأسف من أجله".
وأضاف سانشيز:
"أنا مدافع يجب أن أقاتل.. إنه نهائي، ومثل تلك المباريات يجب أن نحقق فيها الفوز..
لا يمكن الانتظار حتى يكون الخصم أفضل منك أو تتركهم يلعبوا كرتهم.. سنلعب بكل عنف".
وتابع: "اعتدت
على مشاهدة سيرجيو راموس وفرانكو باريسي وباولو مالديني.. لديهم الطابع الذي تحتاجه".
وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح الذي لم يغفر لسيرجيو راموس إصابة مباراة ريال مدريد نهائي العام الماضي.
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