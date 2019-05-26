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إسرائيل توسع منطقة الصيد 15 ميلا في بحر غزة

الأحد 26/مايو/2019 - 08:47 ص
إسرائيل توسع منطقة الصيد 15 ميلا في بحر غزة
صيادون فلسطينيون
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وكالات
 
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وسعت إسرائيل، اليوم الأحد، مرة أخرى منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها رداً على العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي.

 

وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية ليلة السبت، أن منطقة الصيد ستزيد إلى 15 ميلاً بحرياً، 28 كيلومتراً، بعد أن كانت 10 أميال بحرية.

 

وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية في بيان: "هذا الإجراء جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتسق مع سياسة التمييز بين الارهابيين، والسكان غير المتورطين".

 

يشار إلى أن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية قلص، الأربعاء الماضي منطقة الصيد في بحر غزة، رداً على بالونات متفجرة أطلقت من غزة وأشعلت عشرات الحرائق في جنوب إسرائيل.

 

وأغلقت إسرائيل في بداية مايو الجاري منطقة الصيد بالكامل عندما اندلعت أعمال العنف بين المسلحين الفلسطينيين في غزة والجيش الإسرائيلي، في أشد موجة عنف بين الجانبين منذ 2014.

 

يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات مع إسرائيل بوساطة مصرية، والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية، وإسرائيل في مطلع الشهر الجاري.

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