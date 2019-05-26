أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد مع اقتراب عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الأسماك حالة من الارتفاع مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبعد استقرار نسبي في الأسعار خلال شهر رمضان، ونستعرض الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 39 و45 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.



