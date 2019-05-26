ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد مع اقتراب عيد الفطر المبارك

الأحد 26/مايو/2019 - 08:42 ص
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد مع اقتراب عيد الفطر المبارك
أسعار السمك
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
شهدت أسعار الأسماك حالة من الارتفاع مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبعد استقرار نسبي في الأسعار خلال شهر رمضان، ونستعرض الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر كيلو السمك البلطي  بين 39 و45 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السويسي  بين 50 و66 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا  بين 30 و150 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.

وسعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و48 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
Advertisements
المزيد عن: سعر السبيط سعر البوري سعر البلطي الاقتصاد المصري اسعار السمك اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب