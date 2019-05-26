أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد مع اقتراب عيد الفطر المبارك
الأحد 26/مايو/2019 - 08:42 ص
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الأسماك حالة من الارتفاع مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبعد استقرار نسبي في الأسعار خلال شهر رمضان، ونستعرض الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 39 و45 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.
وسعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و48 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك الفليه ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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