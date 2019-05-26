برشلونة يرفض استمرار "فالفيردي" رغم دعم "ميسي"

اقترب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن ملعب كامب نو بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه رغم دعم رئيس برشلونة وميسي واللاعبين للمدرب فالفيردي بعد المباراة وتمسكهم ببقائه، إلا أنه لن ينجو من الإقالة بسبب ضغط الجمهور الكبير لخسارة بطولتين متتاليتين.



